Голкипер "Сандерленда" получил вызов в сборную "Англии"

Вратарь "Сандерленда" Джордан Пикфорд вызван в сборную Англии после того, как голкипер "Бернли" Томас Хитон покинул расположение национальной команды из-за травмы. По сообщению официального сайта Футбольной ассоциации Англии, Пикфорд должен присоединиться к команде в понедельник.

22-летний англичанин в текущем сезоне принял участие в пяти матчах премьер-лиги. Вызова в состав национальной команды вратарь удостоился впервые в профессиональной карьере.



11 октября англичане в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Любляне сыграют со сборной Словении.