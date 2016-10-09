23:58 9 октября | ФУТБОЛ — Англия

Голкипер "Сандерленда" получил вызов в сборную "Англии"

0
0
0

Вратарь "Сандерленда" Джордан Пикфорд вызван в сборную Англии после того, как голкипер "Бернли" Томас Хитон покинул расположение национальной команды из-за травмы. По сообщению официального сайта Футбольной ассоциации Англии, Пикфорд должен присоединиться к команде в понедельник.

22-летний англичанин в текущем сезоне принял участие в пяти матчах премьер-лиги. Вызова в состав национальной команды вратарь удостоился впервые в профессиональной карьере.

11 октября англичане в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Любляне сыграют со сборной Словении.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ