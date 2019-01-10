Гол Зинченко помог "Манчестер Сити" разгромить "Бертон"

"Манчестер Сити" разгромил "Бертон Альбион" в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги (9:0). Автором одного из голов стал экс-полузащитник "Уфы" Александр Зинченко.
Ответная встреча состоится 23 января.
Кубок английской лиги
1/2 финала
"Манчестер Сити" - "Бертон Альбион" - 9:0 (4:0)
Голы: Де Брейне, 5 (1:0). Габриэл Жезус, 30 (2:0). Габриэл Жезус, 34 (3:0). Зинченко, 37 (4:0). Габриэл Жезус, 57 (5:0). Фоден, 62 (6:0). Габриэл Жезус, 65 (7:0). Уокер, 70 (8:0). Махрез, 83 (9:0).
"Манчестер Сити": Мурич, Отаменди, Уокер (Данилу, 74), Гарсия, Сильва, Гюндоган, Де Брейне (Фоден, 58), Зинченко, Махрез, Сане (Бернарду Силва, 66), Габриэл Жезус.
Судья: Дин.
9 января. Манчестер. Стадион "Этихад".
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/foreign/england/leaguecup/