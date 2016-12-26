Гол Жиру принес "Арсеналу" победу над "Вест Бромвичем"

"Арсенал" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии обыграл "Вест Бромвич" – 1:0. Единственный гол встречи на 86-й минуте забил нападающий Оливье Жиру. Таким образом, лондонский клуб прервал серию из двух поражений кряду.

В другой встрече "Бернли" обыграл "Мидлсбро".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

18-й тур

"Арсенал" - "Вест Бромвич" - 1:0 (0:0)

Гол: Жиру, 86.

"Арсенал": Чех, Гиббс (Монреаль, 71), Косьельни, Габриэл Паулиста, Бельерин, Езил, Кокелен (Рэмси, 74), Джака, Ивоби (Лукас, 71), Санчес, Жиру.

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Маколи, Ньом, Доусон, Флетчер, Брант, Якоб, Шадли (Макклин, 62), Филлипс, Рондон (Робсон-Кану, 80).

Предупреждения: Жиру, 42. Гиббс, 65. Фостер, 83. Рэмси, 88.

Судья: Суорбрик.

26 декабря. Лондон. Emirates Stadium.

"Бернли" - "Мидлсбро" - 1:0 (0:0)

Гол: Грэй, 80.

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Флэнаган, Кин, Арфилд (Гвюдмундссон, 77), Мэрни (Дефур, 75), Бойд, Хендрик, Барнс (Воукс, 66), Грэй.

"Мидлсбро": Виктор Вальдес, Барраган, Фабиу да Силва, Чемберс, Гибсон, Форшоу, Рамирес, де Рон (Френд, 87), Клейтон, Стуани (Траоре, 86), Негредо.

Предупреждения: де Рон, 2. Бойд, 21. Рамирес, 31. Ми, 42. Барраган, 45+2. Флэнаган, 53. Уорд, 65. Грэй, 73. Фабиу да Силва, 80. Хендрик, 85. Негредо, 90+4.

Судья: Поусон.

26 декабря. Бернли. Стадион Turf Moor.