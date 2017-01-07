Гол Жиру на последних минутах игры с "Престон Норт Энд" вывел "Арсенал" в 1/16 финала Кубка Англии

В игре 1/32 финала Кубка Англии "Арсенал" в гостях одержал волевую победу над клубом "Престон Норт Энд" (2:1) и вышел в следующий раунд турнира. На гол полузащитника хозяев поля Каллума Робинсона гости ответили мячами в исполнении хавбека Аарон Рэмси и нападающего Оливье Жиру. Победный мяч французский форвард забил на 89-й минуте после паса пяткой в исполнении форварда Лукаса Переса.

Кубок Англии

1/32 финала

"Престон Норт Энд" – "Арсенал" – 1:2 (1:0)

Голы: Робинсон, 7 (1:0). Рэмси, 46 (1:1). Жиру, 89 (1:2).

"Арсенал": Оспина, Монреаль, Мустафи, Габриэл Паулиста, Рэмси, Джака, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек, 83), Ивоби, Мэйтланд-Найлс (Холдинг, 90+2), Жиру, Лукас (Рейне-Аделаида, 90+2).

Предупреждение: Габриэл Паулиста, 70.

Судья: Мэдли.

7 января. Престон. Стадион Deepdale Stadium.