Гол Янузая вывел "Сандерленд" в 1/16 финала Кубка английской лиги

"Сандерленд" переиграл "Шрусбери Таун" и вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги. Победный гол в составе "котов" забил бельгийский полузащитник Аднан Янузай, в середине августа перешедший в клуб из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды. В другом матче дня "Фулхэм" в дополнительное время сломил сопротивление "Мидлсбро" - 2:1.

АНГЛИЯ. Кубок лиги - 2016/2017

1/32 финала

"Моркамб" - "Борнмут" - 1:2 (1:1)

Голы: Градель, 8 (0:1). Стоктон, 14 (1:1). Уилсон, 54 (1:2).

"Сандерленд" - "Шрусбери Таун" - 1:0 (0:0)

Гол: Янузай, 83.

"Аккрингтон Стэнли" - "Бернли" - 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Пирсон, 120.

"Фулхэм" - "Мидлсбро" - 2:1 д.в. (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Ньюджент, 8 (0:1). Де Сарт, 54 - в свои ворота (1:1). Кристенсен, 113 (2:1).