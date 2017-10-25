Гол Виллиана вывел "Челси" в 1/4 финала Кубка лиги

"Челси" на своем поле обыграл "Эвертон" (2:1) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Счет во встрече открыл защитник хозяев поля Антонио Рюдигер. В концовке встречи мяч победный гол на свой счет записал Виллиан. У гостей на 4-й компенсированной минуте игры отличился Доминик Калверт-Льюин.

Отметим, что для Рюдигера этот мяч стал первым в официальных матчах за клуб. Всего на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 11 играх во всех клубных турнирах.

Кубок английской лиги

1/8 финала

"Челси" - "Эвертон" - 2:1 (1:0)

Голы: Рюдигер, 26 (1:0). Виллиан, 90+2 (2:0). Калверт-Льюин, 90+4 (2:1).

"Челси": Кабальеро, Кэйхилл, Рюдигер, Кристенсен, Кенеди, Дзаппакоста, Ампаду, Дринкуотер (Фабрегас, 62), Виллиан, Батшуайи (Мората, 85), Мусонда (Педро, 70).

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Уильямс, Кенни, Маккарти (Калверт-Льюин, 64), Дэйвис, Банингиме, Руни (Ньясс, 81), Миральяс, Леннон (Лукман, 73).

Предупреждения: Уильямс, 28. Дэйвис, 50. Маккарти, 52. Ягелка, 61. Рюдигер, 66.

Судья: Суорбрик.

25 октября. Лондон. Стадион Stamford Bridge.