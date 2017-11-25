Гол Виллиана спас "Челси" от поражения в матче с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Челси" в матче 13-го тура чемпионата Англии. Египетский вингер хозяев Мохамед Салах на 65-й минуте встречи открыл счет, поразив ворота своего бывшего клуба, а экс-игрок "Анжи" Виллиан за 5 минут до конца основного времени впечатляющим образом сравнял счет, перебросив вратаря ударом с угла штрафной площади.

Примечателен тот факт, что до сегодняшнего матча "красные" имели серию из 3-х побед подряд, а "синие" - из 4-х.

На данный момент "Челси" идет на 3-м месте в турнирной таблице, а "Ливерпуль" - на 5-м.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

13-й тур

"Ливерпуль" - "Челси" - 1:1 (0:0)

Голы: Салах, 65 (1:0). Виллиан, 85 (1:1).

"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Клаван, Матип, Морено, Милнер, Хендерсон, Филиппе Коутинью (Мане, 89), Салах, Старридж (Вайналдум, 66), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 89).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Кристенсен, Дзаппакоста (Виллиан, 83), Канте, Бакайоко (Педро, 77), Дринкуотер (Фабрегас, 74), Азар, Алонсо, Мората.

Судья: Оливер.

25 ноября. Ливерпуль. Стадион "Anfield".