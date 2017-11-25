Гол Виллиана спас "Челси" от поражения в матче с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Челси" в матче 13-го тура чемпионата Англии. Египетский вингер хозяев Мохамед Салах на 65-й минуте встречи открыл счет, поразив ворота своего бывшего клуба, а экс-игрок "Анжи" Виллиан за 5 минут до конца основного времени впечатляющим образом сравнял счет, перебросив вратаря ударом с угла штрафной площади.
Примечателен тот факт, что до сегодняшнего матча "красные" имели серию из 3-х побед подряд, а "синие" - из 4-х.
На данный момент "Челси" идет на 3-м месте в турнирной таблице, а "Ливерпуль" - на 5-м.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
13-й тур
"Ливерпуль" - "Челси" - 1:1 (0:0)
Голы: Салах, 65 (1:0). Виллиан, 85 (1:1).
"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Клаван, Матип, Морено, Милнер, Хендерсон, Филиппе Коутинью (Мане, 89), Салах, Старридж (Вайналдум, 66), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 89).
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Кристенсен, Дзаппакоста (Виллиан, 83), Канте, Бакайоко (Педро, 77), Дринкуотер (Фабрегас, 74), Азар, Алонсо, Мората.
Судья: Оливер.
25 ноября. Ливерпуль. Стадион "Anfield".
Mo Salah's goal against Chelsea#LFC pic.twitter.com/c7APxoMDEy– The Red Post (@The_Red_Post) 25 ноября 2017 г.
#Willian #goal #def a #cross #Chelsea #Liverpool pic.twitter.com/oC50MJ7dnA– Craig Goody (@GoodyCraig) 25 ноября 2017 г.
Pablo_75
Так же и Глушак забьёт.
22:45
Новоуепинни
Не, ну я уж просто не знаю, какие услуги оказывает этот днарь Мигнолет, если его постоянно в раму ставят. Тока из того что я за последние года 3 сам видел, очков 150 из-за него профукали. А днарь Клопп - это ваще песня. В удержание играть не может, даже 2:0 и 3:0 в играх с днарями не может удержать, и все равно хочет полтайма удерживать 1:0 с челси. Ну не идиот ли?
22:32