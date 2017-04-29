Гол Варди принес "Лестеру" победу на "Вест Бромвичем"

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Лестер" на выезде одолел "Вест Бромвич" – 1:0. Автором единственного гола стал Джейми Варди. Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса не попал даже в заявку "лис".

В другом поединке "Борнмут" в гостях одолел "Сандерленд" (1:0). Победный мяч забил Джошуа Кинг. Во встречах "Саутгемптона" с "Халл Сити" и "Стоук Сити" с "Вест Хэмом" голов забито не было.

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35-й тур

"Вест Бромвич" – "Лестер" – 0:1 (0:1)

Гол: Варди, 43.

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Маколи, Ньом (Макклин, 60), Доусон, Моррисон (Леко, 79), Брант, Якоб (Флетчер, 69), Ливермор, Шадли, Рондон.

"Лестер": Шмайхель, Хут, Фукс, Беналуан, Симпсон, Олбрайтон, Махрез (Кинг, 81), Дринкуотер, Ндиди, Окадзаки (Ульоа, 67), Варди.

Предупреждения: Дринкуотер, 16. Якоб, 22. Беналуан, 52. Моррисон, 66.

Судья: Клаттенбург.

29 апреля. Вест Бромвич. Стадион "Хоуторнс".

"Сандерленд" – "Борнмут" – 0:1 (0:0)

Гол: Кинг, 88.

"Сандерленд": Пикфорд, О`Ши, Коне, Манкильо, Лав, Пинар (Ханимэн, 55), Хазри, Ндонг, Дефо, Аничебе, Борини.

"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Фрэйзер (Градель, 90), Артер, Пью (Муссе, 82), Л.Кук, Кинг, Афобе (Станислас, 57).

Предупреждения: Л.Кук, 33. Пинар, 46. Борини, 76. Артер, 76. Хазри, 78.

Судья: Аттуэлл.

29 апреля. Сандерленд. Стадион Stadium of Light.

"Стоук Сити" – "Вест Хэм Юнайтед" – 0:0

"Стоук Сити": Батленд, Джонсон, Шоукросс, Муньеса, Мартинс Инди, Кэмерон, Уилан (Адам, 80), Шачири, Аллен (Крауч, 70), Арнаутович, Бераино.

"Вест Хэм": Адриан, Коллинс, Рид, Жозе Фонти, Масуаку (Крессуэлл, 46), Айю (Нобл, 69), Куяте, Нордтвейт, Ланцини, Фернандес, Кальери (Снодграсс, 80).

Предупреждение: Муньеса, 17.

Судья: Проберт.

29 апреля. Стоук-он-Трент. Стадион Bet365 Stadium.

"Саутгемптон" – "Халл Сити" – 0:0

Нереализованный пенальти: Тадич, 90+1 (вратарь).

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Дэйвис, Тадич, Ромеу, Редмонд (Родригес, 87), Буфаль (Лонг, 58), Габбьядини (Симс, 59).

"Халл Сити": Якупович, Раноккиа, Робертсон, Магуайр, Эвандру (Хенриксен, 72), Н`Диай, Аль-Мухаммади, Маркович (Доусон, 90), Клукас, Грощицки (Хаддлстоун, 83), Ньясс.

Предупреждения: Магуайр, 70. Н`Диай, 90. Раноккиа, 90+2.

Судья: Дин.

29 апреля. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.