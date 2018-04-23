Гол Уолкотта принес победу "Эвертону" в матче с "Ньюкаслом"

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Эвертон" дома переиграл "Ньюкасл" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий "ирисок" Тео Уолкотт.

"Эвертон" поднялся на восьмое место турнирной таблицы премьер-лиги, набрав 45 очков. "Ньюкасл", в активе которого 41 очко, располагается на десятой строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

35-й тур

"Эвертон" - "Ньюкасл" - 1:0 (0:0)

Гол: Уолкотт, 51 (1:0).

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Коулман, Кин, Шнейдерлен (Дэйвис, 52), Гуйе, Руни, Уолкотт, Дженк (Ньясс, 85), Боласье (Калверт-Льюин, 59).

"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Дамметт, Ласкеллес, Кенеди, Йедлин, Диаме, Ритчи (Мерфи, 79), Шелви (Мерино, 83), Слимани (Гэйл, 63), Перес.

Предупреждения: Кин, 75. Гуйе, 90+1. Кенеди, 90+1.

Судья: Мэдли.

23 апреля. Ливерпуль. Стадион Goodison Park.

Турнирная таблица чемпионата Англии