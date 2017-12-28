00:35 | Футбол — Англия

Гол Стерлинга принес "Манчестер Сити" 18-ю победу подряд в чемпионате

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"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Ньюкасл" в матче 20-го тура чемпионата Англии - 1:0. Единственый гол в этой встрече на счету форварда Рахима Стерлинга.

Отметим, "горожане" одержали 18-ю победу подряд в премьер-лиге. Команда еще не проигрывала в этом сезоне. После этого тура отрыв "Сити" от преследователей в турнирной таблице увеличился до 15 очков.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

20-й тур 

"Ньюкасл Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:1 (0:1)

Гол: Стерлинг, 31 (0:1). 

"Ньюкасл Юнайтед": Эллиот, Манкильо, Мбемба (Мерино, 78), Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Шелви, Хоселу (Гэйл, 62), Мерфи, Аронс (Атсу, 71).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани (Габриэл Жезус, 11), Отаменди, Уокер, Данилу, Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Агуэро (Мангала, 77), Стерлинг, Бернарду Силва (Сане, 83).

Предупреждение: Гэйл, 75. 

Судья: Марринер.

27 декабря. Ньюкасл. Стадион St. James’ Park.

Турнирная таблица чемпионата Англии

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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oleg.bob

Гвардиола- гений! Он это доказал везде.

04:04

Pablo_75

shpasic с таким составом и такими тратами даже тренер из соседнего двора был бы королём! а вот попробовал бы Гвардиола условный Халл Сити вывести в АПЛ! _______________________ Это неверно. Вот в прошлом году Сити имел примерно этот же состав, а чемпионом не был. И тем более речь не шла про такую серию как 18 побед подряд. Это уникальный результат, которого не бывает даже у Баварии, у которой общий уровень чемпа заведомо ниже. Пеп показал себя как действительно большой тренер, он ещё обойдёт Моуриньо по статусу и по числу трофеев.

02:59

shpasic

с таким составом и такими тратами даже тренер из соседнего двора был бы королём! а вот попробовал бы Гвардиола условный Халл Сити вывести в АПЛ!

01:27

zamzam85

Гвардьола не тренер заявляли местные петушки)

00:56