Гол Стерлинга принес "Манчестер Сити" 18-ю победу подряд в чемпионате

"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Ньюкасл" в матче 20-го тура чемпионата Англии - 1:0. Единственый гол в этой встрече на счету форварда Рахима Стерлинга.

Отметим, "горожане" одержали 18-ю победу подряд в премьер-лиге. Команда еще не проигрывала в этом сезоне. После этого тура отрыв "Сити" от преследователей в турнирной таблице увеличился до 15 очков.

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20-й тур

"Ньюкасл Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:1 (0:1)

Гол: Стерлинг, 31 (0:1).

"Ньюкасл Юнайтед": Эллиот, Манкильо, Мбемба (Мерино, 78), Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Шелви, Хоселу (Гэйл, 62), Мерфи, Аронс (Атсу, 71).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани (Габриэл Жезус, 11), Отаменди, Уокер, Данилу, Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Агуэро (Мангала, 77), Стерлинг, Бернарду Силва (Сане, 83).

Предупреждение: Гэйл, 75.

Судья: Марринер.

27 декабря. Ньюкасл. Стадион St. James’ Park.

Турнирная таблица чемпионата Англии