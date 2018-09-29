Гол Старриджа спас "Ливерпуль" от поражения в матче с "Челси"

"Челси" сыграл вничью с "Ливерпулем" (1:1) в матче седьмого тура чемпионата Англии. Первый мяч на 25-й минуте забил Эден Азар, в концовке сравнял результат Дэниэл Старридж.

"Челси" набрал 17 очков и занимает третье место в чемпионате Англии. У "Ливерпуля" 19 очков и второе место.

В следюущем туре "Челси" на выезде сыграет с "Саутгемптоном", а "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

7-й тур

"Челси" - "Ливерпуль" - 1:1 (1:0)

Голы: Азар, 25 (1:0). Старридж, 89 (1:1).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Ковачич (Баркли, 81), Канте, Жоржинью, Виллиан (Моузес, 73), Азар, Жиру (Мората, 65).

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 78), Вайналдум, Милнер (Старридж, 86), Салах (Шачири, 66), Роберту Фирмину, Мане.

Предупреждения: Мане, 39. Милнер, 77.

Судья: Марринер (Англия).

29 сентября. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".

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Турнирная таблица чемпионата.