Гол Салаха принес "Ливерпулю" победу над "Хаддерсфилдом"

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Хаддерсфилд" (1:0) в матче девятого тура чепионата Англии. Единственный мяч на 24-й минуте забил Мохамед Салах. Для красных это 200-я выездная победа в премьер-лиге.

"Ливерпуль" набрал 23 очка и на данный момент занимает второе место. У "Хаддерсфилда" три очка и 19-я позиция.

В следующем туре "Хаддерсфилд" на выезде сыграет с "Уотфордом", а "Ливерпуль" примет "Кардифф".

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

"Хаддерсфилд" - "Ливерпуль" - 0:1 (0:1)

Гол: Салах, 24.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Леве, Дурм, Шиндлер, Хадергьонай (Мбенза, 71), Хогг (Диакаби, 90+2), Муй, Притчард, Биллинг (Мунье, 70), Депуатр.

"Ливерпуль": Алиссон, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Гомез, Милнер (Роберту Фирмину, 77), Хендерсон (Вайналдум, 46), Лаллана (Фабинью, 69), Старридж, Шачири, Салах.

Предупреждения: Лаллана, 36. Старридж, 76.

Судья: Оливер.

20 октября. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".

Все о чемпионате Англии – здесь.