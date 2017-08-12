Гол Руни принес "Эвертону" победу в 1-м туре чемпионата Англии

"Эвертон" обыграл "Стоук Сити" в матче 1-го тура чемпионата Англии - 1:0. Единственный мяч провел форвард Уэйн Руни, для которого игра стала первой после возвращения из "Манчестер Юнайтед" в родной клуб.

Из других результатов дня стоит отметить разгромную победу "Хаддерсфилда" в дебютной игре после выхода в премьер-лигу. Клуб вернулся в элитный дивизион после 45-летнего отсутствия.

"Вест Бромвич" с минимальным счетом одолел "Борнмут", экс-форвард "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон вышел на поле в составе победителей на 88-й минуте.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

1-й тур

"Саутгемптон" - "Суонси" - 0:0

"Кристал Пэлас" - "Хаддерсфилд" - 0:3 (0:2)

Голы: Уорд, 23 - в свои ворота (0:1). Мунье, 26 (0:2). Мунье, 78 (0:3).

"Эвертон" - "Стоук Сити" - 1:0 (1:0)

Гол: Руни, 45+1.

"Вест Бромвич" - "Борнмут" - 1:0 (1:0)

Гол: Хегази, 31.