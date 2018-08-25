Гол рукой Боли принес "Вулверхэмптону" ничью с "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в гостевом матче третьего тура чемпионата Англии. У хозяев отличился Вилли Боли на 57-й минуте. Он забил рукой, но судьи засчитали гол. В составе гостей отличился Эмерик Ляпорт (69).

"Сити" с 7 очками лидирует в турнирной таблице, "Вулверхэмптон" располагается на 12-м месте с 2 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Манчестер Сити" - 1:1 (0:0)

Голы: Боли, 57 (1:0). Ляпорт, 69 (1:1).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 85), Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Хименес, Элдер Кошта (Траоре, 73), Жота.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Уокер, Ляпорт, Менди, Сильва, Фернандинью, Гюндоган (Сане, 77), Агуэро, Стерлинг (Махрез, 85), Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 62).

Предупреждения: Компани, 12. Коади, 41. Сильва, 60.

Судья: Аткинсон

25 августа. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".