Гол Рондона помог "Вест Бромвичу" выйти в 1/16 Кубка лиги, "Уотфорд" проиграл "Бристоль Сити"

Экс-нападающий "Зенита" Саломон Рондон помог "Вест Бромвичу" выйти в 1/16 финала Кубка лиги. Его команда обыграла "Аккрингтон" на выезеде - 1:3. Венесуэльский форвард открыл счет в этой встрече.

Также в следующий раунд вышли "Кристал Пэлас", "Мидлсбро", "Брайтон", "Борнмут", "Астон Вилла", "Бертон Альбион", "Суонси", "Норвич", "Бристоль Роверс", "Сандерленд", "Брентфорд", "Лидс", "Рединг" и "Болтон". Ранее "СЭ" сообщал, что "Халл" Леонида Слуцкого уступил "Донкастеру" (0:2), а Ахмед Муса помог "Лестеру" разгромить "Шеффилд Юнайтед" (4:1).

Единственной командой премьер-лиги, потерпевшей сегодня неудачу, стал "Уотфорд", который проиграл "Бристоль Сити" (2:3). В среду состоятся еще шесть матчей 1/32 финала.

Англия

Кубок лиги

1/32 финала

"Кристал Пэлас" - "Ипсвич" - 2:1 (0:0)

Голы: Макартур, 76 (1:0). Макартур, 84 (2:0). Целина, 90+1 (2:1).

"Кристал Пэлас": Сперони, Келли, Данн (Фосу-Менса, 45), ван Анхолт (Таунсенд, 57), Уорд, Шлупп, Кабай, Макартур, Панчеон, Кайкай (Ли Чхон Ен, 75), Эйенга-Локило.



Судья: Дэйвис.

22 августа. Лондон. Стадион "Selhurst Park".



"Мидлсбро" - "Сканторп Юнайтед" - 3:0 (2:0)

Голы: Фабиу да Силва, 17 (1:0). Бэйкер, 30 (2:0). Флетчер, 55 (3:0).

Судья: Мэдли.

22 августа. Мидлсбро. Стадион "Riverside Stadium".

"Брайтон & Хоув" - "Барнет" - 1:0 (0:0)

Гол: Тилли, 53 (1:0).

"Брайтон & Хоув": Мяенпя, Росениор, Хюнемайер, Бонг (Матею, 45), Голдсон, Инс, Молумби, Тауэлл, Хемед (Конноли, 76), Скалак, Кноккарт (Тилли, 45).

Судья: Мартин.

22 августа. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".

"Уотфорд" - "Бристоль Сити" - 2:3 (0:0)

Голы: Капуэ, 47 (1:0). Хайндс, 59 (1:1). Рид, 67 (1:2). Элиассон, 90+3 (1:3). Мариаппа, 90+5 (2:3).

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Предль, Кабаселе, Холевас, Капуэ (Клеверли, 79), Уотсон, Хьюз (Грэй, 70), Амрабат (Саксесс, 45), Дини, Ришарлисон.

Удаление: Холевас (Уотфорд), 88.

Судья: Робинсон.

22 августа. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".

"Аккрингтон Стэнли" - "Вест Бромвич Альбион" - 1:3 (0:2)

Голы: Рондон, 11 (0:1). Филлипс, 31 (0:2). Родригес, 64 (0:3). Дэллисон, 88 (1:3).

"Вест Бромвич Альбион": Майхилл, Ньом, Доусон, Хегази, Моррисон (Харпер, 77), Бэрри (Ливермор, 66), Родригес (Леко, 66), Рондон, Шадли, Филлипс, Макклин.

Судья: Симпсон.

22 августа. Аккрингтон. Стадион "Wham Stadium".

"Бирмингем Сити" - "Борнмут" - 1:2 (1:0)

Голы: Кифтенбелд, 11 (1:0). Фрэйзер, 46 (1:1). Пью, 68 (1:2).

"Борнмут": Боруц, А.Смит, Б.Смит, С.Кук, Мингс, Гослинг, Л.Кук, Дефо, Фрэйзер (Айб, 82), Пью, Муссе (Афобе, 77).

Судья: Элтрингем.

22 августа. Бирмингем. Стадион "St Andrew’s Ground".

"Астон Вилла" - "Уиган Атлетик" - 4:1 (3:1)

Голы: Хоган, 19 (1:0). Адома, 36 (2:0). Колклаф, 43 (2:1). Хоган, 44 (3:1). Бьяднасон, 74 (4:1).

Судья: Дрисдэйл.

22 августа. Бирмингем. Стадион "Villa Park".

"Кардифф Сити" - "Бертон Альбион" - 1:2 (0:1)

Голы: Нэйлор, 26 (0:1). Фокс, 70 (0:2). Пилкингтон, 76 (1:2).

Судья: Басби.

22 августа. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".

"МК Донс" - "Суонси" - 1:4 (1:1)

Голы: Сигер, 17 (1:0). Фер, 19 (1:1). Фер, 60 (1:2). Абрахам, 71 (1:3). Айю, 86 (1:4).



"Суонси": Нордфельдт, Ольссон, Ранхель, Бартли (Моусон, 82), ван дер Хорн, Фер, Кэрролл (Кинг, 87), Фултон (Нарсингх, 75), Меса, Айю, Абрахам.

Судья: Джоунс.

22 августа. Милтон Кейнс. Стадион "Stadium mk".

"Норвич" - "Чарльтон Атлетик" - 4:1 (1:1)

Голы: Новак, 5 (0:1). Мерфи, 21 (1:1). Мерфи, 52 (2:1). Уоткинс, 74 (3:1). Трибулль, 89 (4:1).

Судья: Хэйнс.

22 августа. Норвич. Стадион "Carrow Road".

"Фулхэм" - "Бристоль Роверс" - 0:1 (0:1)

Гол: Харрисон, 13 (0:1).



Судья: Уайтстоун (Англия).

22 августа. Лондон. Стадион "Craven Cottage".

"Карлайл Юнайтед" - "Сандерленд" - 1:2 (0:1)

Голы: Лав, 25 (0:1). Грейнджер, 60 (1:1). Гуч, 80 (1:2).

Нереализованный пенальти: Грейнджер (Карлайл Юнайтед), 59 (вратарь)

Судья: Бонд.

22 августа. Карлайл. Стадион "Brunton Park".

"Куинз Парк Рейнджерс" - "Брентфорд" - 1:4 (1:3)

Голы: Борысюк, 10 - в свои ворота (0:1). Иган, 19 (0:2). Мопей, 32 (0:3). Ферлонг, 43 (1:3). Кларк, 83 (1:4).

Судья: Саргисон.

22 августа. Лондон. Стадион "Loftus Road".

"Лидс" - "Ньюпорт Каунти" - 5:1 (1:1)

Голы: Лабади, 33 (0:1). Руф, 44 (1:1). Руф, 49 (2:1). Руф, 65 (3:1). Сайс, 78 (4:1). Виейра, 89 (5:1).

Судья: Джойс.

22 августа. Лидс. Стадион "Elland Road".

"Рединг" - "Миллуолл" - 3:1 д.в. (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Бакуна, 34 (1:0). Фергюсон, 37 (1:1). Эванс, 105 (2:1). Смит, 116 (3:1).

Судья: Брейкспир (Англия).

22 августа. Рединг. Стадион "Madjeski Stadium".

"Болтон Уондерерс" - "Шеффилд Уэнсдей" - 3:2 (1:0)

Голы: Дервит, 42 (1:0). Армстронг, 57 - с пенальти (2:0). Кэракэн, 64 (3:0). Родс, 76 (3:1). Родс, 83 (3:2).

Судья: Уэбб.

22 августа. Болтон. Стадион "Macron Stadium".