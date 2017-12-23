Гол Рондона не помог "Вест Бромвичу" победить "Стоук Сити"

"Стоук Сити" обыграл "Вест Бромвич" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии - 3:1. Единственный гол в составе гостей забил бывший форвард "Зенита" и "Рубина" Саломон Рондон.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

19-й тур

"Брайтон & Хоув" - "Уотфорд" - 1:0 (0:0)

Гол: Гросс, 64.

"Вест Хэм" - "Ньюкасл" - 2:3 (1:1)

Голы: Арнаутович, 6 (1:0). Севе, 10 (1:1). Диаме, 53 (1:2). Атсу, 61 (1:3). Айю, 69 (2:3).

Нереализованный пенальти: Айю, 56.

"Стоук Сити" - "Вест Бромвич" - 3:1 (2:0)

Голы: Аллен, 19 (1:0). Шупо-Мотинг, 45+2 (2:0). Рондон, 51 (2:1). Собхи, 90+5 (3:1).

"Суонси" - "Кристал Пэлас" - 1:1 (0:0)

Голы: Миливоевич, 59 - с пенальти (0:1). Айю, 77 (1:1).

"Саутгемптон" - "Хаддерсфилд" - 1:1 (1:0)

Голы: Остин, 24 (1:0). Депуатр, 64 (1:1).

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