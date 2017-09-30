Гол Рондона не помог "Вест Бромвичу" обыграть "Уотфорд"

"Стоук Сити" на своем поле обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:1. Победный гол на счету Питера Крауча. В параллельном матче "Вест Бромвич" сыграл вничью с "Уотфордом" - 2:2. "Вест Хэм Юнайтед" вырвал на последней минуте победу у "Суонси" - 1:0. Единственный гол на счету Бакари Сако. "Борнмут" и "Лестер" голов друг другу не забили - 0:0.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
7-й тур
"Стоук Сити" - "Саутгемптон" - 2:1 (1:0)
Голы: Диуф, 40 (1:0). Йосида, 75 (1:1). Крауч, 85 (2:1).
Нереализованный пенальти: Бераино (Стоук Сити), 43 (вратарь)
"Стоук Сити": Батленд, Питерс, Зума, Кэмерон, Виммер, Флетчер, Аллен, Шупо-Мотинг, Диуф (Джонсон, 90+3), Шачири (Афеллай, 87), Бераино (Крауч, 70).
"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк, Йосида, Дэйвис (Буфаль, 61), Ромеу, Лемина (Остин, 86), Лонг, Тадич, Редмонд (Габбьядини, 67).
Предупреждения: Аллен, 30. Тадич, 52. Ромеу, 56.
Судья: Джоунс.
30 сентября. Стоук-он-Трент. Стадион "Bet365 Stadium".
"Вест Бромвич" - "Уотфорд" - 2:2 (2:1)
Голы: Рондон, 18 (1:0). Эванс, 21 (2:0). Дукуре, 37 (2:1). Ришарлисон, 90+5 (2:2).
"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Гиббс, Доусон, Хегази, Бэрри, Брант (Ливермор, 62), Крыховяк, Родригес, Рондон (Робсон-Кану, 73), Филлипс (Макклин, 58).
"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Кико Фемения, Кабаселе, Холевас, Капуэ (Перейра, 62), Клеверли, Дукуре, Дини, Каррильо (Грэй, 75), Ришарлисон.
Предупреждения: Ливермор, 87. Эванс, 88. Макклин, 90+4.
Судья: Оливер.
30 сентября. Вест Бромвич. Стадион "The Hawthorns".
"Вест Хэм Юнайтед" - "Суонси" - 1:0 (0:0)
Гол: Сако, 90 (1:0).
"Вест Хэм Юнайтед": Харт, Сабалета, Рид, Жозе Фонти, Крессуэлл, Нобл (Ланцини, 62), Куяте, Э.Кэрролл, Эрнандес (Масуаку, 78), А.Айю (Сако, 78), Антонио.
"Суонси": Фабяньски, Ольссон (Клукас, 87), Нотон, Фернандес, Моусон, Бриттон (Меса, 69), Т.Кэрролл, Ренату Санчеш, Бони (Фер, 46), Дж.Айю, Абрахам.Предупреждения: Ренату Санчеш, 30. Бриттон, 49. Э.Кэрролл, 55. Куяте, 55. Сако, 90+1.
Судья: Ист.
30 сентября. Лондон. Стадион "London Stadium".
"Борнмут" - "Лестер" - 0:0
"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, Дэниэлс, Фрэнсис, Сермен, Л.Кук, Дефо (Афобе, 82), Станислас (Фрэйзер, 88), Дж.Кинг, Пью (Айб, 69).
"Лестер": Шмайхель, Фукс, Симпсон, Морган, Магуайр, Олбрайтон (Махрез, 75), Э.Кинг (Иборра, 46), Ндиди, Окадзаки (Ихеаначо, 69), Варди, Грэй.Предупреждение: Пью, 20.
Судья: Скотт.
30 сентября. Борнмут. Стадион "Vitality Stadium (Dean Court)".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/