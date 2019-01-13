Гол Рэшфорда принес "МЮ" победу над "Тоттенхэм"

"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Тоттенхэм" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии. Единственный мяч на 44-й минуте забил Маркус Рэшфорд.

"Шпоры" имели моменты, чтобы сравнять счет, но "красных дьяволов" в нескольких эпизодах выручил голкипер Давид Де Хеа.

"МЮ" набрал 41 очко и занимает шестое место в чемпионате Англии. У "Тоттенхэма" 48 очков и третье место.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" примет "Брайтон", а "Тоттенхэм" на выезде сыграет с "Фулхэмом".

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22-й тур

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (0:1)

Гол: Рэшфорд, 44.

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Дэйвис, Сиссоко (Ламела, 43), Уинкс (Льоренте, 81), Алли, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Джоунс, Шоу, Лингард (Далот, 83), Эррера, Матич, Погба (Мактоминэй, 90+2), Марсьяль (Лукаку, 73), Рэшфорд.

Предупреждения: Алли, 50. Эррера, 66. Погба, 78.

Судья: Дин.

13 января. Лондон. Стадион "Уэмбли".

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