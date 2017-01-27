Гол Ньясса принес "Халл Сити" победу над "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" проиграл в ответном полуфинальном матче Кубка лиги "Халл Сити" со счетом 1:2. Победный мяч в этом матче на счету экс-нападающего "Локомотива" Умара Ньясса. Для форварда этот гол стал первым в составе "тигров".

Несмотря на поражение, команда Жозе Моуринью вышла в финал турнира - первый матч завершился в ее пользу со счетом 2:0. В решающем поединке "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Саутгемптона", который в полуфинале одолел "Ливерпуль" (1:0, 1:0). Финал состоится 26 февраля.

Кубок лиги

1/2 финала

"Халл Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1 (1:0)

Голы: Хаддлстоун, 35 - с пенальти (1:0). Погба, 66 (1:1). Ньясс, 85 (2:1).

"Халл Сити": Маршалл, Доусон, Магуайр, Таймон, Хаддлстоун, Мэлони (Эвандру, 64), Мейлер, Клукас, Диоманде (Эрнандес, 70), Ньясс, Боуэн (Маркович, 59).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Рохо, Джоунс, Кэррик, Эррера, Погба, Лингард (Руни, 79), Ибрагимович, Рэшфорд (Феллаини, 90+2).

Предупреждения: Джоунс, 11. Рохо, 87.

Судья: Мосс.

26 января. Халл. Стадион KCOM Stadium.