Гол Ньясса помог "Эвертону" обыграть "Уотфорд" и покинуть зону вылета

"Эвертон" в 11-м туре чемпионата Англии обыграл на своем поле "Уотфорд" - 3:2. Победный мяч был забит с пенальти в компенсированное время - удар с "точки" реализовал Лейтон Бэйнс. Еще по одному голу в составе "ирисок" забили Доминик Кальверт-Льюин и экс-форвард "Локомотива" Умар Ньясс.

Гости имели шанс сравнять счет, но на 11-й компенсированной минуте Том Клеверли не реализовал пенальти. Победа позволила "Эвертону" выбраться из зоны вылета.

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11-й тур

"Эвертон" - "Уотфорд" - 3:2 (0:0)

Голы: Ришарлисон, 46 (0:1). Кабаселе, 64 (0:2). Ньясс, 67 (1:2). Калверт-Льюин, 74 (2:2). Бэйнс, 90+1 - с пенальти (3:2).

Нереализованный пенальти: Клеверли, 90+11 (вратарь)

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Кин, Кенни, Сигурдссон (Леннон, 85), Гуйе, Дэйвис, Банингиме (Лукман, 55), Руни (Калверт-Льюин, 68), Ньясс.

"Уотфорд": Гомес (Карнезис, 59), Бритос, Кико Фемения, Кабаселе (Мариаппа, 79), Холевас, Клеверли, Дукуре, Хьюз (Окака Чука, 90+4), Каррильо, Грэй, Ришарлисон.

Предупреждения: Бритос, 69. Холевас, 90.

Судья: Скотт.

5 ноября. Ливерпуль. Стадион Goodison Park.