Гол Мхитаряна принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Тоттенхэмом"

"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии обыграл "Тоттенхэм" (1:0). Автором забитого мяча на 29-й минуте встречи стал форвард "Красных дьяволов" Генрих Мхитарян. Для хавбека сборной Армении, который в концовке встречи получил травму и вынужден был покинуть поле на носилках, этот мяч стал первым в премьер-лиге и вторым в сезоне.
Победа прервала трехматчевую ничейную серию "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии. Успех позволил команде Жозе Моуринью приблизиться к "шпорам", занимающим пятую строчку в турнирной таблице премьер-лиги. Отставание "Манчестер Юнайтед" от коллектива под руководством Маурисио Покеттино на данный момент составляет 3 очка.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
15-й тур
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 1:0 (1:0)
Гол: Мхитарян, 29.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Рохо, Дармиан, Мхитарян (Байи, 85), Кэррик, Эррера (Феллаини, 90+7), Погба, Марсьяль (Рэшфорд, 72), Ибрагимович.
"Тоттенхэм": Ллорис, Уокер, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Эриксен (Нкуду, 83), Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 67), Алли, Сон Хын Мин (Сиссоко, 57), Кейн.
Предупреждения: Валенсия, 32. Ваньяма, 58. Погба, 64. Мхитарян, 76. Уокер, 78. Роуз, 82.
Судья: Мэдли.
11 декабря. Манчестер. Стадион Old Trafford.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
shpasic
Моуриньо должен сказать спасибо Слуцкому: как ЦСКА измотал Тоттенхем!!!
21:09
Pablo_75
Вот совершенно моуриньевская победа. И играли дома, и соперник вроде не сильнее... При этом владение мячом 40%, и единственный гол забит в результате прессинга, потери противника и корнтратаки в два хода...
20:02
kingarthur
Мхитарян забивает голы на "Олд Траффорд" а наши быдло-мажоры поют песенки в инстаграм.
20:00
Sterx
Микки-ЗДОРОВЬЯ!!! GGMU!!!
19:20