Гол Мхитаряна помог "МЮ" обыграть "Сандерленд", "Лестер" уступил "Эвертону"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сандерленд" в матче 18-го тура со счетом 3:1. Третий мяч в составе "МЮ" забил полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян. В другом матче "Лестер" уступил на своем поле "Эвертону" – 0:2.

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18-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Сандерленд" - 3:1 (1:0)

Голы: Блинд, 39 (1:0). Ибрагимович, 82 (2:0). Мхитарян, 86 (3:0). Борини, 90+1 (3:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Блинд, Рохо, Джоунс, Кэррик, Мата (Марсьяль, 74), Эррера (Феллаини, 84), Погба, Лингард (Мхитарян, 62), Ибрагимович.

"Сандерленд": Пикфорд, ван Анхолт, Коне, Джонс, Джилободжи, Денайер, Ларссон (Хазри, 83), Ндонг (Лав, 86), Дефо, Аничебе, Борини.

Предупреждения: Блинд, 19. Борини, 61. Коне, 90+3.

Судья: Аткинсон (Англия).

"Лестер" - "Эвертон" - 0:2 (0:0)

Голы: Миральяс, 51 (0:1). Лукаку, 90+1 (0:2).

"Лестер": Шмейхель, Василевски, Симпсон, Морган, Чилвелл, Олбрайтон, Кинг (Махрез, 64), Амарти, Грэй (Ульоа, 65), Окадзаки (Дринкуотер, 46), Слимани.

"Эвертон": Хоэль Роблес, Бэйнс, Уильямс, Коулман, Мори, Холгейт, Миральяс (Баркли, 76), Леннон (Клеверли, 88), Бэрри (Дэйвис, 68), Гуйе, Лукаку.

Предупреждения: Симпсон, 79. Дринкуотер, 85. Морган, 90+1.

Судья: Аттуэлл (Англия).