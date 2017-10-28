Гол Марсьяля принес "МЮ" победу над "Тоттенхэмом"

"Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Тоттенхэм" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии. Победу хозяевам принес точный удар Антони Марсьяля.
Отметим, что в автором предголевого паса стал Давид де Хеа - голкипер выбил мяч на Ромелу Лукаку, который сбросил мяч на французского нападающего, тот в штрафной переиграл Юго Ллориса, пробив в дальний от голкипера угол.
"Красные дьяволы" одержали победу в премьер-лиге впервые с 7-го тура. До этого команда Жозе Моуринью сыграла вничью с "Ливерпулем" (0:0) и проиграла "Хаддерсфилду" (1:2). "Шпоры", в свою очередь, прервали серию из четырех побед подряд. Для лондонцев это поражение стало вторым в чемпионате - ранее они уступили "Челси" (1:2).
После этого матча "МЮ" продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка. Отставание от лидирующего "Манчестер Сити" сократилось до 2 очков. У "горожан" игра в запасе. "Тоттенхэм" располагается на третьей строчке (20 баллов).
В 11-м туре "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграет с "Челси", а "Тоттенхэм" дома примет "Кристал Пэлас". Обе встречи состоятся 5 ноября.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
10-й тур
"Манчестер Юнайтед"- "Тоттенхэм" - 1:0 (0:0)
Гол: Марсьяль, 81 (1:0).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Байи, Смоллинг, Джоунс, Валенсия, Эррера, Матич, Мхитарян (Лингард, 65), Янг (Дармиан, 90+3), Рэшфорд (Марсьяль, 70), Лукаку.
"Тоттенхэм": Ллорис, Дайер, Алдервейрелд, Фертонген, Орье, Эриксен, Уинкс, Алли, Дэйвис, Сиссоко (Дембеле, 62), Сон Хын Мин (Льоренте, 62).
Предупреждение: Валенсия, 73.
Судья: Мосс.
28 октября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
mifersov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
17:17
devoted
Тотенхэму ощутимо не хватало Кейна. МЮ не хватает много чего.
16:26