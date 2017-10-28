Гол Марсьяля принес "МЮ" победу над "Тоттенхэмом"

"Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Тоттенхэм" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии. Победу хозяевам принес точный удар Антони Марсьяля.

Отметим, что в автором предголевого паса стал Давид де Хеа - голкипер выбил мяч на Ромелу Лукаку, который сбросил мяч на французского нападающего, тот в штрафной переиграл Юго Ллориса, пробив в дальний от голкипера угол.

"Красные дьяволы" одержали победу в премьер-лиге впервые с 7-го тура. До этого команда Жозе Моуринью сыграла вничью с "Ливерпулем" (0:0) и проиграла "Хаддерсфилду" (1:2). "Шпоры", в свою очередь, прервали серию из четырех побед подряд. Для лондонцев это поражение стало вторым в чемпионате - ранее они уступили "Челси" (1:2).

После этого матча "МЮ" продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка. Отставание от лидирующего "Манчестер Сити" сократилось до 2 очков. У "горожан" игра в запасе. "Тоттенхэм" располагается на третьей строчке (20 баллов).

В 11-м туре "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграет с "Челси", а "Тоттенхэм" дома примет "Кристал Пэлас". Обе встречи состоятся 5 ноября.

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10-й тур

"Манчестер Юнайтед"- "Тоттенхэм" - 1:0 (0:0)

Гол: Марсьяль, 81 (1:0).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Байи, Смоллинг, Джоунс, Валенсия, Эррера, Матич, Мхитарян (Лингард, 65), Янг (Дармиан, 90+3), Рэшфорд (Марсьяль, 70), Лукаку.

"Тоттенхэм": Ллорис, Дайер, Алдервейрелд, Фертонген, Орье, Эриксен, Уинкс, Алли, Дэйвис, Сиссоко (Дембеле, 62), Сон Хын Мин (Льоренте, 62).

Предупреждение: Валенсия, 73.

Судья: Мосс.

28 октября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм"