Гол Марсьяля помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Бернли"

В матче 24-го тура чемпионат Англии "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Бернли" – 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал нападающий "красных дьяволов" Антони Марсьяль. Для манкунианцев данная победа стала третьей подряд в премьер-лиге.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

24-й тур

"Бернли" – "Манчестер Юнайтед" – 0:1 (0:0)

Гол: Марсьяль, 54 (0:1).

"Бернли": Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Арфилд (Нкуду, 81), Корк, Дефур, Хендрик (Воукс, 81), Гвюдмундссон, Барнс (Уэллс, 89).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джоунс, Янг, Лингард (Рэшфорд, 80), Матич, Погба, Мата (Феллаини, 72), Марсьяль (Эррера, 90+4), Лукаку.

Предупреждения: Ми, 31. Бардсли, 67. Погба, 69. Дефур, 69. Матич, 76. Рэшфорд, 90+2.

Судья: Дин.

20 января. Бернли. Стадион Turf Moor.

Турнирная таблица – здесь