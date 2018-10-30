Гол Махреза принес "Манчестер Сити" победу над "Тоттенхэмом"

"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Тоттенхэм" в матче 10-го тура чемпионата Англии - 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету полузащитника Рияда Махреза.

"Горожане" набрали 26 очков и догнали лидирующий "Ливерпуль" в турнирной таблице премьер-лиги. "Шпоры" с 21-м очком остались на пятом месте.

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10-й тур

"Тоттенхэм Хотспур" - "Манчестер Сити" - 0:1 (0:1)

Гол: Махрез, 6.

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Триппьер, Санчес, Алдервейрелд, Дэйвис, Сиссоко, Дайер (Уинкс, 67), Дембеле (Алли, 75), Ламела, Лукас (Эриксен, 81), Кейн.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Менди, Бернарду Силва, Фернандинью, Сильва (Компани, 89), Махрез (Габриэл Жезус, 90+2), Агуэро (Де Брейне, 71), Стерлинг.

Предупреждения: Лукас, 45. Ляпорт, 53. Фернандинью, 61. Дэйвис, 90+4.

Судья: Френд.

29 октября. Лондон. Стадион "Уэмбли".