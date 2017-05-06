Гол Льоренте принес "Суонси" победу над "Эвертоном"

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Суонси" на своем поле одолел "Эвертон" – 1:0. Единственный гол на счету Фернандо Льоренте. Этот успех позволили "лебедям" покинуть зону вылета.

Валлийский клуб поднялся на 17-е место в таблице. "Эвертон" остался на седьмой строчке.

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36-й тур

"Суонси" – "Эвертон" – 1:0 (1:0)

Гол: Льоренте, 29.

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, Моусон, Сигурдссон, Ки Сон Ен (Фер, 75), Бриттон (Корк, 73), Кэрролл, Льоренте (Борха Бастон, 88), Айю.

"Эвертон": Стекеленбург, Бэйнс, Ягелка, Уильямс, Холгейт (Кенни, 78), Миральяс, Бэрри (Валенсия, 65), Гуйе, Дэйвис, Лукаку, Калверт-Льюин (Баркли, 46).

Судья: Аткинсон.

6 мая. Суонси. Стадион "Либерти".