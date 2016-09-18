Гол Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Сандерлендом"

В игре 5-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" с минимальным счетом обыграл "Сандерленд". Единственный гол в матче на 59-й минуте забил нападающий Харри Кейн.

Напомним, что "шпоры" являются соперниками ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

5-й тур

"Тоттенхэм" – "Сандерленд" – 1:0 (0:0)

Гол: Кейн, 59.

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Уокер, Дембеле (Ламела, 74), Сиссоко, Ваньяма, Дайер (Дэйвис, 77), Алли, Сон Хын Мин, Кейн (Янссен, 87).

"Сандерленд": Пикфорд, Коне, Манкильо, Джилободжи, Денайер (Макнэйр, 90+4), Пинар (Уотмор, 63), Каттермоул, Кирхгофф (Хазри, 79), Ндонг, Янузай, Дефо.

Предупреждения: Манкильо, 44. Денайер, 57. Каттермоул, 62. Ндонг, 65. Янузай, 81. Дэйвис, 84. Джилободжи, 90+1.

Удаление: Янузай, 90.

Судья: Дин.

18 сентября. Лондон. Стадион "White Hart Lane".