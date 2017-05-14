Гол Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "МЮ" в последнем матче на "Уайт Харт Лейн"

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле одолел "Манчестер Юнайтед" – 2:1. По голу в составе "шпор" забили Виктор Ваньяма и Харри Кейн. У гостей единственный мяч на счету Уэйна Руни.

Лондонский клуб гарантировал себе второе место в турнирной таблице по итогам сезона - за два тура до финиша его отрыв от идущего третьим "Ливерпуля" составляет семь очков. "Красные дьяволы" расположились на шестой позиции.

Эта игра стала последней для стадиона "Уайт Харт Лейн". Построенная 118 лет назад арена будет снесена, на ее месте возведут новый 60-тысячник.

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37-й тур

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" – 2:1 (1:0)

Голы: Ваньяма, 6 (1:0). Кейн, 48 (2:0). Руни, 71 (2:1).

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер (Уокер, 82), Алдервейрелд, Фертонген, Дэйвис, Сон Хын Мин (Дембеле, 72), Дайер, Ваньяма, Эриксен (Нкуду, 90+2), Алли, Кейн.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Байи, Смоллинг, Джоунс, Блинд, Мата (Рэшфорд, 79), Туанзебе (Эррера, 61), Кэррик, Руни, Лингард (Мхитарян, 61), Марсьяль.

Предупреждения: Руни, 36. Ваньяма, 74. Байи, 90+1.

Судья: Мосс.

14 мая. Лондон. Стадион "Уайт Харт Лейн".

Трансляция матча "Тоттенхэм" – "МЮ"