Гол Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "МЮ"

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле одолел "Манчестер Юнайтед" – 2:1. По голу в составе "шпор" забили Виктор Ваньяма и Харри Кейн. У гостей единственный мяч на счету Уэйна Руни.
Лондонский клуб гарантировал себе второе место в турнирной таблице по итогам сезона - за два тура до финиша его отрыв от идущего третьим "Ливерпуля" составляет семь очков. "Красные дьяволы" расположились на шестой позиции.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" – 2:1 (1:0)
Голы: Ваньяма, 6 (1:0). Кейн, 48 (2:0). Руни, 71 (2:1).
"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер (Уокер, 82), Алдервейрелд, Фертонген, Дэйвис, Сон Хын Мин (Дембеле, 72), Дайер, Ваньяма, Эриксен (Нкуду, 90+2), Алли, Кейн.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Байи, Смоллинг, Джоунс, Блинд, Мата (Рэшфорд, 79), Туанзебе (Эррера, 61), Кэррик, Руни, Лингард (Мхитарян, 61), Марсьяль.
Предупреждения: Руни, 36. Ваньяма, 74. Байи, 90+1.
Судья: Мосс.
14 мая. Лондон. Стадион "Уайт Харт Лейн".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
Manted
странный коммент первый...)а то что Маур выиграл кубок лиги и играет в финале лиги европы в свой первый сезон так про это все забывают сразу,Венгер исчерпал себя,КА если не возьмут то очередной сезон без трофеев.
20:41
Pablo_75
Кстати, после матча на поле вышли праздновать болельщики, в количестве, наверно, пары тысяч. Весь стадион, стометровое поле, заполнился народом. В этом нет ничего антисоциального и опасного, и это не надо запрещать.
20:33
Pablo_75
Как же хорош Тоттенхэм. Если бы не сумасшедший Лестер в том году и не адская машина Челси в этом, были бы чемпионами. А про МЮ и говорить нечего, особенно про Маура. Если все требуют выгнать Венгера, то что сказать про Жозе, который с гораздо более дорогим и звёздным составом весь чемпионат идёт на том же уровне?
20:31