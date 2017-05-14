Гол Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "МЮ"

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле одолел "Манчестер Юнайтед" – 2:1. По голу в составе "шпор" забили Виктор Ваньяма и Харри Кейн. У гостей единственный мяч на счету Уэйна Руни.

Лондонский клуб гарантировал себе второе место в турнирной таблице по итогам сезона - за два тура до финиша его отрыв от идущего третьим "Ливерпуля" составляет семь очков. "Красные дьяволы" расположились на шестой позиции.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" – 2:1 (1:0)

Голы: Ваньяма, 6 (1:0). Кейн, 48 (2:0). Руни, 71 (2:1).

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер (Уокер, 82), Алдервейрелд, Фертонген, Дэйвис, Сон Хын Мин (Дембеле, 72), Дайер, Ваньяма, Эриксен (Нкуду, 90+2), Алли, Кейн.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Байи, Смоллинг, Джоунс, Блинд, Мата (Рэшфорд, 79), Туанзебе (Эррера, 61), Кэррик, Руни, Лингард (Мхитарян, 61), Марсьяль.

Предупреждения: Руни, 36. Ваньяма, 74. Байи, 90+1.

Судья: Мосс.

14 мая. Лондон. Стадион "Уайт Харт Лейн".

Трансляция матча "Тоттенхэм" – "МЮ"