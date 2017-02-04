Гол Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Мидлсбро"

В матче 24-го тура "Тоттенхэм" на своем поле одолел "Мидлсбро" – 1:0. Единственный гол с пенальти забил Харри Кейн. Этот успех позволил лондонцам выйти на чистое второе место в турнирной таблице. Отставание "шпор" от лидирующего "Челси" составляет девять очков. "Мидлсбро" идет 15-м.

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24-й тур

"Тоттенхэм" – "Мидлсбро" – 1:0 (0:0)

Гол: Кейн, 58 - с пенальти.

"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Уокер, Дэйвис, Дембеле, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли (Уинкс, 88), Сон Хын Мин (Сиссоко, 81), Кейн (Янссен, 90+3).

"Мидлсбро": Виктор Вальдес, Фабиу да Силва, Эспиноса, Чемберс, Гибсон, Даунинг (Гедиура, 62), Форшоу (Стуани, 62), де Рон, Клейтон, Траоре (Бэмфорд, 79), Негредо.

Предупреждение: де Рон, 38.

Судья: Клаттенбург.

4 февраля. Лондон. Стадион "Уайт Харт Лейн".