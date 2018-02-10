Гол Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Арсеналом"

Мяч в воротах "Арсенала" после точного удара Харри КЕЙНА (второй справа). Фото Andrew Couldridge, REUTERS

"Тоттенхэм" обыграл "Арсенал" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии. Победу хозяевам поля принес точный удар Харри Кейна, для которого этот мяч стал 23-м в 26 играх в текущем розыгрыше премьер-лиги.

Отметим, что благодаря этому результату команда Маурисио Покеттино поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав в 27 турах 52 очка. "Арсенал" продолжает располагаться на 6-й позиции (45 очков). У лидирующего "Манчестер Сити" 69 очков и одна игра в запасе.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

27-й тур

"Тоттенхэм" - "Арсенал" - 1:0 (0:0)

Гол: Кейн, 49.

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Санчес, Фертонген, Дэйвис, Эриксен, Дайер, Дембеле, Алли (Ваньяма, 85), Сон Хын Мин (Ламела, 70), Кейн.

"Арсенал": Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Джака (Уэлбек, 86), Эль-Ненни (Ляказетт, 65), Уилшир, Езил, Мхитарян (Ивоби, 65), Обамеянг.

Предупреждения: Мустафи, 73. Ламела, 79. Дайер, 90+5.

Судья: Тэйлор.

10 февраля. Лондон. Стадион "Уэмбли".