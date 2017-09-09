Гол Канте принес "Челси" победу над "Лестером", "Тоттенхэм" разгромил "Эвертон"

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле уступил "Челси" – 1:2. Решающий мяч на счету экс-игрока "лис" Нголо Канте. Другой бывший хавбек команды из Лестершира Дэнни Дринкуотер остался в запасе лондонцев. Еще один новичок "синих" Давиде Дзаппакоста дебютировал за новую команду, выйдя на замену на 74-й минуте.

В другом поединке "Тоттенхэм" в гостях крупно обыграл "Эвертон" (3:0). Дубль оформил Харри Кейн, еще один мяч на счету Кристиана Эриксена. А "Саутгемптон" дома уступил "Уотфорду" – 0:2.

Эта победа стала для "Челси" третьей подряд, что позволило команде Антонио Конте подняться на третье место в таблице. "Уотфорд" оказался на четвертой строчке, а "Тоттенхэм" идет пятым. "Святые" опустились на десятую позицию, "Эвертон" стал 15-м, а "Лестер" расположился на 17-й строчке.

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4-й тур

"Эвертон" – "Тоттенхэм" – 0:3 (0:2)

Голы: Кейн, 28 (0:1). Эриксен, 42 (0:2). Кейн, 46 (0:3).

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Уильямс, Мартина, Кин, Шнейдерлен, Сигурдссон, Гуйе (Влашич, 80), Классен (Т.Дэйвис, 46), Руни, Рамирес (Калверт-Льюин, 46).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Б.Дэйвис, Санчес, Сиссоко (Уинкс, 78), Эриксен (Дембеле, 71), Дайер, Алли, Кейн (Сон Хын Мин, 86).

Предупреждения: Уильямс, 6. Алдервейрелд, 13. Гуйе, 57. Руни, 88.

Судья: Скотт.

9 сентября. Ливерпуль. Стадион "Гудисон Парк".

"Саутгемптон" – "Уотфорд" – 0:2 (0:1)

Голы: Дукуре, 38 (0:1). Янмат, 66 (0:2).

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Дэйвис, Ромеу, Уорд-Проуз (Тадич, 46), Буфаль (Остин, 72), Габбьядини (Лонг, 69), Редмонд.

"Уотфорд": Гомес, Кабуль (Мариаппа, 62), Кико Фемения (Янмат, 62), Кабаселе, Холевас, Клеверли, Чалоба, Дукуре, Каррильо, Грэй (Дини, 84), Ришарлисон.

Судья: Проберт.

9 сентября. Саутгемптон. Стадион "Сэйнт Мэри".

"Лестер" – "Челси" – 1:2 (0:1)

Голы: Мората, 41 (0:1). Канте, 50 (0:2). Варди, 62 - с пенальти (1:2).

"Лестер": Шмайхель, Симпсон, Магуайр, Морган, Фукс, Махрез, Ндиди, Джеймс (Ихеаначо, 78), Олбрайтон (Грэй, 46), Варди, Слимани (Кинг, 46).

"Челси": Куртуа, Давид Луиз, Аспиликуэта, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 74), Фабрегас (Азар, 78), Канте, Бакайоко, Педро (Виллиан, 63), Алонсо, Мората.

Предупреждение: Ндиди, 84.

Судья: Мэйсон.

9 сентября. Лестер. Стадион "Кинг Пауэр".

Трансляция матча "Лестер" - "Челси"