Гол Канте принес "Челси" победу над "Кристал Пэлас"

"Челси" одержала победу над "Кристал Пэлас" в матче 20-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Единственный гол в составе гостей забил полузащитник Н'Голо Канте.

"Челси" занимает четвертое место с 43 очками в АПЛ. "Кристал Пэлас" располагается на 14-й строчке с 19 баллами.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

20-й тур

"Кристал Пэлас" – "Челси" – 0:1 (0:0)

Гол: Канте, 51.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Шлупп (Уикхэм, 69), Ван-Биссака, Макартур, Куяте (Майер, 78), Миливоевич, Таунсенд, Заа.

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Баркли (Ковачич, 88), Жоржинью, Канте, Виллиан (Эмерсон, 82), Азар, Жиру (Мората, 76).

Предупреждение: Алонсо, 10.

Судья: Поусон (Англия).

30 декабря. Лондон. Стадион "Selhurst Park".

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