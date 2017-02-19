Гол Ибрагимовича вывел "МЮ" в 1/4 финала Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Блэкберн" со счетом 2:1. Победный гол забил нападающий "красных дьяволов" Златан Ибрагимович. Отметим, что команда Жозе Моуринью уступала по ходу встречи. Соперник "МЮ" по 1/4 финала определится после жеребьевки.

Кубок Англии

1/8 финала

"Блэкберн" – "Манчестер Юнайтед" – 1:2 (1:1)

Голы: Грэм, 17 (1:0). Рэшфорд, 27 (1:1). Ибрагимович, 75 (1:2).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан, Смоллинг, Рохо, Кэррик, Янг, Мхитарян, Эррера, Лингард (Погба, 62), Марсьяль (Ибрагимович, 62), Рэшфорд (Мата, 89).

Предупреждения: Лингард, 52. Янг, 73.