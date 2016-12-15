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Гол Ибрагимовича принес "МЮ" победу над "Кристал Пэлас"

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"Манчестер Юнайтед" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Англии обыграл "Кристал Пэлас" - 2:1. Решающий гол на 88-й минуте встречи забил нападающий Златан Ибрагимович.

В параллельных встречах "Вест Бромвич" благодаря хет-трику экс-зенитовца Саломона Рондона обыграл "Суонси", а "Стоук Сити" и "Саутгемптон" сыграли вничью.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

16-й тур

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (0:1)

Голы: Погба, 45+2 (0:1). Макартур, 66 (1:1). Ибрагимович, 88 (1:2).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Келли, Дилейни, Данн, Уорд, Заа, Фламини (Ледли, 46), Макартур (Кэмпбелл, 87), Кабай, Ли Чхон Ен (Фрайерс, 80), Бентеке.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Байи (Дармиан, 52), Джоунс, Рохо, Блинд, Мата (Лингард, 71), Кэррик, Эррера, Погба, Руни (Рэшфорд, 80), Ибрагимович.

Предупреждения: Рохо, 38. Келли, 45+1. Погба, 71. Дилейни, 72. Рэшфорд, 84.

Судья: Поусон.

14 декабря. Лондон. Selhurst Park.

"Стоук Сити" - "Саутгемптон" - 0:0

"Стоук Сити": Грант, Джонсон, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди, Адам (Муньеса, 88), Уилан, Шачири (Диуф, 57), Аллен, Арнаутович, Уолтерс.

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, ван Дейк, Жозе Фонти, Мартина (Маккуин, 83), Дэйвис, Ромеу, Редмонд (Тадич, 66), Уорд-Проуз, Буфаль, Лонг (Родригес, 66).

Предупреждения: Ромеу, 27. Аллен, 35. Уорд-Проуз, 90+3.

Удаление: Арнаутович (Стоук Сити), 24.

Судья: Тэйлор.

14 декабря. Стоук-он-Трент. Bet365 Stadium.

"Вест Бромвич" - "Суонси" - 3:1 (0:0)

Голы: Рондон, 50 (1:0). Рондон, 61 (2:0). Рондон, 63 (3:0). Раутледж, 78 (3:1).

"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Ольссон, Маколи, Ньом, Флетчер, Моррисон (Гарднер, 77), Брант, Якоб, Шадли (Макклин, 72), Филлипс, Рондон (Робсон-Кану, 85).

"Суонси": Фабяньски, Ранхель, Амат, Тэйлор, Моусон, Раутледж, Монтеро (Барроу, 64), Сигурдссон, Бриттон (Корк, 72), Фултон, Льоренте (Борха Бастон, 72).

Судья: Оливер.

14 декабря. Вест Бромвич. The Hawthorns.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

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