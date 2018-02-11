Гол и передача Салаха помогли "Ливерпулю" победить "Саутгемптон"

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Саутгемптон" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии. В составе "красных" по голу и голевой передаче на свой счет записали Роберту Фирмину и Мохамед Салах.

Благодаря этой победе мерсисайдцы обошли "Тоттенхэм" в турнирной таблице премьер-лиги и вышли на третье место. "Святые", в свою очередь, продолжают располагаться на 18-й строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

27-й тур

"Саутгемптон" - "Ливерпуль" - 0:2 (0:2)

Голы: Фирмину, 6 (0:1). Салах, 42 (0:2).

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Ромеу (Дэйвис, 80), Уорд-Проуз (Лонг, 71), Хейбьерг, Лемина (Буфаль, 57), Тадич, Каррильо.

"Ливерпуль": Кариус, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 60), Эмре Джан, Роберту Фирмину (Лаллана, 79), Салах (Ловрен, 89), Мане.

Предупреждения: Матип, 37. Эмре Джан, 47. Ромеу, 62.

Судья: Аткинсон.

11 февраля. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.