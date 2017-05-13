Гол и передача Родригеса помогли "Саутгемптону" переиграть "Мидлсбро"

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" одержал победу над "Мидлсбро" - 2:1. В составе "святых" голом и голевой передачей отличился нападающий Джей Родригес.

В другой встрече "Сандерленд" уступил "Суонси" - 0:2. Оба мяча были забиты до перерыва. На 9-й минуте игры отличился Фернандо Льоренте, на 45-й минуте ворота соперника поразил Кайл Нотон, установив окончательный счет в матче.

В еще одной игре тура "Борнмут" переиграл "Бернли" - 2:1. Счет в матче открыл Джуниор Станислас. На 83-й минуте Сэм Воукс сравнял счет, но спустя две минуты Джошуа Кинг поразил ворота "бордовых".

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37-й тур

"Мидлсбро" - "Саутгемптон" - 1:2 (0:1)

Голы: Родригес, 42 (0:1). Редмонд, 57 (0:2). Бэмфорд, 72 (1:2).

Нереализованный пенальти: Лонг (Саутгемптон), 65 (вратарь)

"Мидлсбро": Гьюзан, Фабиу да Силва, Френд, Чемберс, Гибсон, Даунинг (Лидбиттер, 60), Форшоу (Фишер, 60), де Рон, Клейтон, Негредо, Бэмфорд.

"Саутгемптон": Форстер, Пье, Касерес, Бертранд, Йосида, Ромеу, Класи, Хейбьерг (Дэйвис, 74), Буфаль (Редмонд, 46), Лонг (Остин, 87), Родригес.

Предупреждения: Клейтон, 66. Гибсон, 86. де Рон, 90.

Судья: Тэйлор.

13 мая. Мидлсбро. Стадион Riverside Stadium.

"Сандерленд" - "Суонси" - 0:2 (0:2)

Голы: Льоренте, 9 (0:1). Нотон, 45+2 (0:2).

"Сандерленд": Пикфорд, О`Ши, Коне, Джонс, Манкильо, Денайер (Гибсон, 20), Ларссон, Ндонг, Дефо, Аничебе (Хазри, 37), Борини.

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, Моусон, Сигурдссон, Ки Сон Ен (Фер, 66), Бриттон (Корк, 77), Кэрролл, Льоренте (Нарсингх, 89), Айю.

Предупреждения: Ларссон, 58. Хазри, 78. Гибсон, 84. Борини, 86.

Судья: Марринер .

13 мая. Сандерленд. Стадион "Stadium of Light".

"Борнмут" - "Бернли" - 2:1 (1:0)

Голы: Станислас, 25 (1:0). Воукс, 83 (1:1). Кинг, 85 (2:1).

"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Станислас (Айб, 87), Артер (Гослинг, 81), Пью, Л.Кук, Кинг, Муссе (Фрэйзер, 66).

"Бернли": Хитон, Уорд, Лонг, Лоутон, Тарковски, Арфилд (Гвюдмундссон, 75), Бойд (Брэйди, 56), Уэствуд, Хендрик, Воукс, Барнс (Грэй, 46).

Предупреждение: Брэйди, 89.

Судья: Проберт.

13 мая. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).