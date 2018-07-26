Гол Губочана не помог "Марселю" избежать поражения в матче с "Бетисом"

Состоялось несколько товарищеских матчей с участием европейских клубов. "Марсель" уступил "Бетису" (2:3), один из мячей у французской команды забил бывший защитник "Зенита" и "Динамо" Томаш Губочан.

Товарищеские матчи

"Вест Хэм" (Англия) - "Астон Вилла" (Англия) - 3:1 (2:0)

Голы: Антонио, 10, Арнаутович, 28, Снодграсс, 84 - Грин, 86

"Хаддерсфилд" (Англия) - "Лион" (Франция) - 3:1 (0:0)

Голы: Конголо, 68, Депуатр, 80, 89 - Корне, 50

"Марсель" (Франция) - "Бетис" (Испания) - 2:3 (0:1)

Голы: Губочан, 66, Нжие, 90 - Морон, 9, Будебуз, 52, с пенальти, Камараса, 81