Гол Фирмину принес "Ливерпулю" победу над "Вест Бромвичем"

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде одолел "Вест Бромвич" – 1:0. Автором единственного мяча стал Роберту Фирмину. Его команда поднялась на третье место в турнирной таблице премьер-лиги, обойдя "Манчестер Сити". Правда, у "горожан" еще есть игра в запасе. "Вест Бромвич" занимает 8-ю строчку.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

33-й тур

"Вест Бромвич" – "Ливерпуль" – 0:1 (0:1)

Гол: Роберту Фирмину, 45+1.

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Маколи, Доусон, Флетчер, Брант, Якоб (Рондон, 64), Ливермор, Шадли (Моррисон, 61), Филлипс, Робсон-Кану (Макклин, 64).

"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Милнер, Лукас, Вайналдум, Филиппе Коутинью (Альберто Морено, 90+2), Эмре Джан, Роберту Фирмину, Ориги (Старридж, 82).

Предупреждения: Брант, 45+1. Робсон-Кану, 49. Эванс, 66. Лукас, 72.

Судья: Мосс.

16 апреля. Вест Бромвич. Стадион "Хоуторнс".