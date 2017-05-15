Гол Фабрегаса принес "Челси" победу над "Уотфордом"

В перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле вырвал победу у "Уотфорда" – 4:3. Решающим стал гол полузащитника хозяев Сеска Фабрегаса. Напомним, что "синие" уже гарантировали себе чемпионский титул по итогам сезона. "Уотфорд" остался на 16-й строчке.
Напомним, что на прошлой неделе британские СМИ сообщили, что летом "шмелей" может возглавить экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
28-й тур
Перенесенный матч
"Челси" – "Уотфорд" – 4:3 (2:1)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2016-2017/