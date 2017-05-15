Гол Фабрегаса принес "Челси" победу над "Уотфордом"

В перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле вырвал победу у "Уотфорда" – 4:3. Решающим стал гол полузащитника хозяев Сеска Фабрегаса. Напомним, что "синие" уже гарантировали себе чемпионский титул по итогам сезона. "Уотфорд" остался на 16-й строчке.

Напомним, что на прошлой неделе британские СМИ сообщили, что летом "шмелей" может возглавить экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

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28-й тур

Перенесенный матч

"Челси" – "Уотфорд" – 4:3 (2:1)

"СЭ" вел трансляцию матча "Челси" - "Уотфорд"