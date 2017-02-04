Гол Фабрегаса помог "Челси" обыграть "Арсенал"

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Челси" в лондонском дерби обыграл "Арсенал" - 3:1. На 13-й минуте встречи защитник "синих" Маркос Алонсо открыл счет. После перерыва полузащитник "Челси" Эден Азар удвоил преимущество своей команды, а хавбек Сеск Фабрегас на 85-й минуте забил третий гол лондонцев. Испанец, выступавший за "Арсенал" с 2003 по 2011 год, не стал праздновать взятие ворот бывшего клуба.

В добавленное время нападающему "канониров" Оливье Жиру удалось отыграть один мяч, установив окончательный счет встречи.

Данное поражение стало для "Арсенала" вторым подряд. Отметим, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер, отбывающий четырехматчевую дисквалификацию, наблюдал за этой игрой с трибуны.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

24-й тур

"Челси" - "Арсенал" - 3:1 (1:0)

Голы: Алонсо, 13 (1:0). Азар, 53 (2:0). Фабрегас, 85 (3:0). Жиру, 90+1 (3:1).

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Зума, 88), Матич, Канте, Алонсо, Педро (Виллиан, 84), Диегу Коста, Азар (Фабрегас, 84).

"Арсенал": Чех, Бельерин (Габриэл Паулиста, 17), Косьельни, Мустафи, Монреаль, Уолкотт (Уэлбек, 70), Кокелен (Жиру, 65), Окслейд-Чемберлен, Езил, Ивоби, Санчес.

Предупреждения: Мустафи, 23. Матич, 70.

Судья: Аткинсон (Англия).

4 февраля. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".

Трансляция матча "Челси" - "Арсенал"