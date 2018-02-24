Гол Дини принес "Уотфорду" победу над "Эвертоном"

"Уотфорд" дома обыграл "Эвертон" (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Англии. Победу хозяевам поля принес точный удар Троя Дини на 79-й минуте встречи.

Для "шершней" эта победа стала второй в семи последних играх (2 победы, 3 ничьих, 2 поражения). "Ириски", в свою очередь, проиграли четвертую игру из семи последних (2 победы, 1 ничья, 4 поражения).

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Премьер-лига

28-й тур

"Уотфорд" - "Эвертон" - 1:0 (0:0)

Гол: Дини, 79 (1:0).

"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Предль, Янмат, Холевас, Капуэ, Перейра (Кико Фемения, 56), Дукуре, Дини, Деулофеу (Каррильо, 63), Ришарлисон (Окака Чука, 56).

"Эвертон": Пикфорд, Уильямс, Мартина, Кин, Кенни, Сигурдссон (Боласье, 82), Гуйе, Дэйвис, Руни (Калверт-Льюин, 82), Уолкотт, Ньясс (Дженк, 57).

Предупреждения: Капуэ, 53. Гуйе, 64. Янмат, 89. Каррильо, 90+2.

Судья: Тэйлор.

24 февраля. Уотфорд. Стадион Vicarage Road.