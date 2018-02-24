Гол Дини принес "Уотфорду" победу над "Эвертоном"

"Уотфорд" дома обыграл "Эвертон" (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Англии. Победу хозяевам поля принес точный удар Троя Дини на 79-й минуте встречи.
Для "шершней" эта победа стала второй в семи последних играх (2 победы, 3 ничьих, 2 поражения). "Ириски", в свою очередь, проиграли четвертую игру из семи последних (2 победы, 1 ничья, 4 поражения).
Чемпионат Англии
Премьер-лига
28-й тур
"Уотфорд" - "Эвертон" - 1:0 (0:0)
Гол: Дини, 79 (1:0).
"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Предль, Янмат, Холевас, Капуэ, Перейра (Кико Фемения, 56), Дукуре, Дини, Деулофеу (Каррильо, 63), Ришарлисон (Окака Чука, 56).
"Эвертон": Пикфорд, Уильямс, Мартина, Кин, Кенни, Сигурдссон (Боласье, 82), Гуйе, Дэйвис, Руни (Калверт-Льюин, 82), Уолкотт, Ньясс (Дженк, 57).
Предупреждения: Капуэ, 53. Гуйе, 64. Янмат, 89. Каррильо, 90+2.
Судья: Тэйлор.
24 февраля. Уотфорд. Стадион Vicarage Road.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/