Гол Диегу Косты принес "Челси" 11-ю победу подряд

"Кристал Пэлас" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии уступил "Челси". Победный гол в концовке первого тайма забил нападающий Диегу Коста. "Синие" лидируют в премьер-лиге, опережая "Ливерпуль" и "Арсенал", у которых есть игра в запасе, на 9 очков. Команда Антонио Конте одержала 11-ю победу подряд - столько же было у "Челси" в 2009 году (тогда это было в двух сезонах), рекорд - 14 побед подряд (также за два сезона) принадлежит "Арсеналу".
Чемпионат Англии
Премьер-лига
17-й тур
"Кристал Пэлас" – "Челси" – 0:1 (0:1)
Гол: Диегу Коста, 43.
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Келли (Фрайерс, 84), Дилейни, Данн, Уорд, Заа, Ледли, Макартур, Кабай (Кэмпбелл, 79), Панчеон (Таунсенд, 77), Бентеке.
"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Иванович, 79), Матич, Канте, Азар, Виллиан (Фабрегас, 64), Алонсо, Диегу Коста (Батшуайи, 89).
Предупреждения: Уорд, 17. Диегу Коста, 22. Канте, 60. Дилейни, 82. Фабрегас, 90+2.
Судья: Мосс.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
diskmen
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17:28