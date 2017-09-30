Гол Де Брейне принес "Манчестер Сити" победу над "Челси"

"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Челси" со счетом 1:0 в матче 7-го тура чемпионата Англии. Единственный гол на 67-й минуте забил полузащитник Кевин Де Брейне.

"Манчестер Сити" догнал "Манчестер Юнайтед" по очкам и делит с ним первое место в турнирной таблице. "Челси" с 13-ю баллами идет четвертым.

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7-й тур

"Челси" – "Манчестер Сити" – 0:1 (0:0)

Гол: Де Брейне, 67 (0:1).

"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кристенсен, Кэйхилл, Аспиликуэта, Фабрегас, Бакайоко (Батшуайи, 73), Канте, Азар (Педро, 72), Алонсо, Мората (Виллиан, 35).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Делф, Де Брейне (Данилу, 90+3), Фернандинью, Сильва (Бернарду Силва, 76), Сане (Гюндоган, 84), Габриэл Жезус, Стерлинг.

Предупреждения: Фернандинью, 61. Отаменди, 90.

Судья: Аткинсон (Англия).

30 сентября. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".