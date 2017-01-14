Гол Бартона в первой игре после возвращения в Англию принес победу "Бернли" над "Саутгемптоном"

В игре 21-го тура чемпионата Англии "Бернли" с минимальным счетом переиграл "Саутгемптон". Единственный гол в матче забил на 79-й минуте вернувшийся зимой в команду полузащитник Джоуи Бартон. Примечательно, что англичанин поразил ворота "святых" спустя шесть минут после выхода на поле.

В параллельной встрече "Вест Хэм" разгромил "Кристал Пэлас" – 3:0. Голами отметились полузащитники Софьян Фегули и Мануэль Ланцини, а также нападающий Энди Кэрролл.

Игра между "Уотфордом" и "Мидлсбро" завершилась без забитых мячей.

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21-й тур

"Бернли" – "Саутгемптон" – 1:0 (0:0)

Гол: Бартон, 78 (1:0).

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Дефур (Воукс, 74), Мэрни (Бартон, 73), Бойд, Хендрик, Барнс, Грэй (Тарковски, 87).

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк, Йосида, Тадич (Родригес, 68), Ромеу, Редмонд (Симс, 80), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лонг.

Предупреждения: Йосида, 27. Мэрни, 50. Ромеу, 68.

Судья: Тирни.

14 января. Бернли. Стадион Turf Moor.

"Вест Хэм" – "Кристал Пэлас" – 3:0 (0:0)

Голы: Фегули, 68 (1:0). Кэрролл, 79 (2:0). Ланцини, 86 (3:0).

"Вест Хэм": Рэндолф, Коллинс, Огбонна (Бирам, 46), Рид, Крессуэлл, Нобл, Фегули, Антонио (Флетчер, 89), Обианг, Ланцини (Фернандес, 87), Кэрролл.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Данн, Уорд, Дилейни, Кабай, Ледли (Шлупп, 81), Макартур (Ли Чхон Ен, 71), Таунсенд (Реми, 70), Панчеон, Бентеке.

Предупреждения: Нобл, 34. Ледли, 38. Кэрролл, 42. Бирам, 70. Ланцини, 87. Уорд, 90+1.

Судья: Суорбрик.

14 января. Лондон. Стадион London Stadium.

"Уотфорд" – "Мидлсбро" – 0:0

"Уотфорд": Гомес (Пантилимон, 66), Кабуль, Предль, Бритос, Кабаселе, Холевас (Суньига, 89), Бехрами (Клеверли, 77), Капуэ, Дукуре, Окака Чука, Дини.

"Мидлсбро": Виктор Вальдес, Фабиу да Силва, Френд, Эспиноса, Чемберс, Гибсон, Лидбиттер, Форшоу, де Рон, Стуани (Гестед, 65), Негредо.

Предупреждения: Окака Чука, 78. Бритос, 90+1. Фабиу да Силва, 90+2. Дини, 90+2.

Судья: Мосс.

14 января. Уотфорд. Стадион Vicarage Road.