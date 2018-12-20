00:37 | Футбол — Англия

Гол Азара вывел "Челси" в полуфинал Кубка лиги

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"Челси" переиграл "Борнмут" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги. Единственный гол забил бельгиец Эден Азар.

Кубок английской лиги

1/4 финала 

"Челси" - "Борнмут" - 1:0 (0:0)

Гол: Азар, 84.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Давид Луиз, 81), Эмерсон, Фабрегас, Баркли (Азар, 61), Ковачич, Лофтус-Чик, Виллиан (Педро, 55), Жиру.

"Борнмут": Боруц, Аке, Дэниэлс, Кук, Рико, Симпсон, Брукс (Дефо, 88), Станислас (Фрэйзер, 63), Айб, Уилсон, Муссе (Кинг, 73).

Предупреждения: Станислас, 57. Фабрегас, 60. Симпсон, 65. 

Судья: Тэйлор.

19 декабря. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".

Челси - Борнмут

 

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/england/leaguecup/

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