23:39 26 сентября | Футбол — Англия

Гол Азара принес "Челси" победу над "Ливерпулем"

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"Челси" одержал волевую победу над "Ливерпулем" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги (2:1). Победный гол забил нападающий Эден Азар.

Кубок английской лиги 

1/16 финала 

"Ливерпуль" - "Челси" - 1:2 (0:0)

Голы: Старридж, 58 (1:0). Эмерсон, 79 (1:1). Азар, 85 (1:2). 

"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Морено, Милнер (Хендерсон, 60), Фабинью (Салах, 87), Кейта, Старридж, Шачири, Мане (Роберту Фирмину, 71).

"Челси": Кабальеро, Кэйхилл, Аспиликуэта, Кристенсен (Давид Луиз, 73), Эмерсон, Фабрегас, Баркли, Ковачич (Канте, 64), Виллиан (Азар, 56), Моузес, Мората.

Предупреждения: Милнер, 21. Матип, 26. Ковачич, 50. Фабинью, 56. Кейта, 78. Хендерсон, 90. Моузес, 90+1. Мората, 90+5. 

Судья: Френд (Англия).

26 сентября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

Ливерпуль - Челси

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