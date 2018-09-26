Гол Азара принес "Челси" победу над "Ливерпулем"

"Челси" одержал волевую победу над "Ливерпулем" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги (2:1). Победный гол забил нападающий Эден Азар.
Кубок английской лиги
1/16 финала
"Ливерпуль" - "Челси" - 1:2 (0:0)
Голы: Старридж, 58 (1:0). Эмерсон, 79 (1:1). Азар, 85 (1:2).
"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Морено, Милнер (Хендерсон, 60), Фабинью (Салах, 87), Кейта, Старридж, Шачири, Мане (Роберту Фирмину, 71).
"Челси": Кабальеро, Кэйхилл, Аспиликуэта, Кристенсен (Давид Луиз, 73), Эмерсон, Фабрегас, Баркли, Ковачич (Канте, 64), Виллиан (Азар, 56), Моузес, Мората.
Предупреждения: Милнер, 21. Матип, 26. Ковачич, 50. Фабинью, 56. Кейта, 78. Хендерсон, 90. Моузес, 90+1. Мората, 90+5.
Судья: Френд (Англия).
26 сентября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".