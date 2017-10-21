Гол Аспиликуэты принес "Челси" победу над "Уотфордом"

"Челси" на своем поле обыграл "Уотфорд" (4:2) в матче 9-го тура чемпионата Англии. Хозяева прервали серию без побед, которая насчитывала три матча – ранее "синие" потерпели поражения от "Манчестер Сити" (0:1) и "Кристал Пэлас" (1:2) в чемпионате Англии, а также сыграли вничью с "Ромой" (3:3) в Лиге чемпионов.
Победу команде Антонио Конте принес точный удар Сесара Аспиликуэты на 87-й минуте игры. Дубль в составе хозяев оформил Миши Батшуайи.
Отметим, что в последний раз до этого матча "Челси" выиграл 27 сентября, обыграв "Ателетико" (2:1).
Чемпионат Англии
Премьер-лига
9-й тур
"Челси" – "Уотфорд" – 4:2 (1:1)
Голы: Педро, 12 (1:0). Дукуре, 45+2 (1:1). Перейра, 49 (1:2). Батшуайи, 71 (2:2). Аспиликуэта, 87 (3:2). Батшуайи, 90+5 (4:2).
"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо (Виллиан, 68), Рюдигер, Фабрегас, Бакайоко, Азар, Педро (Дзаппакоста, 87), Мората (Батшуайи, 61).
"Уотфорд": Гомес, Мариаппа (Грэй, 90), Бритос, Кико Фемения, Кабаселе, Холевас, Клеверли, Перейра (Каррильо, 65), Дукуре, Дини (Уотсон, 80), Ришарлисон.
Предупреждения: Холевас, 15. Мариаппа, 19. Рюдигер, 23. Мората, 56. Кико Фемения, 78.
Судья: Мосс.
21 октября. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".
shpasic
это Конте готовит команду к приходу Слуцкого, чтобы тому легче было по излюбленной схеме играть.
16:46
Pablo_75
Челси в концовке был очень недурен, ну а Уотфорду не хватило класса. Минуты до 60-й они были лучше Челси, но реализация подвела, в таких матчах надо забивать ещё. Удивляет оборонительная тактика Конте - на игру с заведомо менее классным соперником по сути пять защитников и два опорника.
16:40