Гол Аспиликуэты принес "Челси" победу над "Уотфордом"

"Челси" на своем поле обыграл "Уотфорд" (4:2) в матче 9-го тура чемпионата Англии. Хозяева прервали серию без побед, которая насчитывала три матча – ранее "синие" потерпели поражения от "Манчестер Сити" (0:1) и "Кристал Пэлас" (1:2) в чемпионате Англии, а также сыграли вничью с "Ромой" (3:3) в Лиге чемпионов.

Победу команде Антонио Конте принес точный удар Сесара Аспиликуэты на 87-й минуте игры. Дубль в составе хозяев оформил Миши Батшуайи.

Отметим, что в последний раз до этого матча "Челси" выиграл 27 сентября, обыграв "Ателетико" (2:1).

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9-й тур

"Челси" – "Уотфорд" – 4:2 (1:1)

Голы: Педро, 12 (1:0). Дукуре, 45+2 (1:1). Перейра, 49 (1:2). Батшуайи, 71 (2:2). Аспиликуэта, 87 (3:2). Батшуайи, 90+5 (4:2).

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо (Виллиан, 68), Рюдигер, Фабрегас, Бакайоко, Азар, Педро (Дзаппакоста, 87), Мората (Батшуайи, 61).

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа (Грэй, 90), Бритос, Кико Фемения, Кабаселе, Холевас, Клеверли, Перейра (Каррильо, 65), Дукуре, Дини (Уотсон, 80), Ришарлисон.

Предупреждения: Холевас, 15. Мариаппа, 19. Рюдигер, 23. Мората, 56. Кико Фемения, 78.

Судья: Мосс.

21 октября. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".