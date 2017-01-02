Гол Агуэро принес "Манчестер Сити" победу над "Бернли" в меньшинстве

"Манчестер Сити" победил "Бернли" в матче 20-го тура чемпионата Англии - 2:1. Решающий мяч провел Серхио Агуэро, который вышел на замену в первой игре после истечения срока дисквалификации. Отметим, что с 32-й минуты подопечные Хосепа Гвардьолы играли в меньшинстве после удаления Фернандинью.

В другом поединке тура "Вест Бромвич" одержал волевую победу над "Халл Сити" - 3:1. В составе хозяев 87 минут провел экс-форвард "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон.

Еще в одной игре "Эвертон" разгромил "Саутгемптон" - 3:0.

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20-й тур

"Вест Бромвич" - "Халл Сити" - 3:1 (0:1)

Голы: Снодграсс, 21 (0:1). Брант, 49 (1:1). Маколи, 62 (2:1). Моррисон, 73 (3:1).

"Эвертон" - "Саутгемптон" - 3:0 (0:0)

Голы: Валенсия, 73 (1:0). Бэйнс, 81 - с пенальти (2:0). Лукаку, 89 (3:0).

"Манчестер Сити" - "Бернли" - 2:1 (0:0)

Голы: Клиши, 58 (1:0). Агуэро, 62 (2:0). Ми, 70 (2:1).

"Манчестер Сити": Браво, Санья, Клиши, Коларов, Отаменди, Туре, Хесус Навас (Сильва, 46), Фернандинью, Де Брейне, Стерлинг (Стоунс, 89), Ихеаначо (Агуэро, 46).

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Арфилд (Бэмфорд, 88), Бойд, Хендрик, Гвюдмундссон (Дефур, 59), Барнс (Воукс, 69), Грэй.

Предупреждения: Хендрик, 38. Туре, 41. Санья, 71. Коларов, 71. Кин, 80. Грэй, 90+3. Сильва, 90+6.

Удаление: Фернандинью, 32.

Судья: Мэйсон.