Goal поздравил Крауча с днем рождения, сравнив его с жирафом

Известный футбольный сайт goal.com на своей странице в Твиттере поздравил нападающего Питера Крауча с днем рождения коллажем. На нем изображен форвард в футболках "Ливерпуля", сборной Англии и "Стоук Сити" - нынешнего клуба игрока. В одной части коллажа вместо Крауча изображен жираф, который намекает на рост футболиста - 201 сантиметр.
Отметим, что сегодня Крауч отмечает свой 37-й день рождения. В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.
Happy birthday, @petercrouch 🎈 pic.twitter.com/1fKSBylifz– Goal (@goal) 30 января 2018 г.
Zangezi
Представляю, что было бы, если бы они поздравили, например, Лукаку, сравнив его с гориллой. Ну а в чем принципиальная разница этих поздравлений?
16:24
sidnet78
Пусть крауч на них в суд подаст
15:07