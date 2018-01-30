Goal поздравил Крауча с днем рождения, сравнив его с жирафом

Известный футбольный сайт goal.com на своей странице в Твиттере поздравил нападающего Питера Крауча с днем рождения коллажем. На нем изображен форвард в футболках "Ливерпуля", сборной Англии и "Стоук Сити" - нынешнего клуба игрока. В одной части коллажа вместо Крауча изображен жираф, который намекает на рост футболиста - 201 сантиметр.

Отметим, что сегодня Крауч отмечает свой 37-й день рождения. В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.